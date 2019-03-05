Фото: «Сибайский рабочий» Юных сибайцев пригласили на экскурсию и концерт в Москву Фото: «Сибайский рабочий»

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Юных сибайцев пригласили на экскурсию и концерт в Москву.

По приглашению министра культуры республики Амины Шафиковой одаренные учащиеся детской школы искусств, художественной, музыкальной школ проведут два дня в столице России. Для них запланирована обзорная экскурсия по городу, посещение Государственной Думы и встреча с депутатом Зарифом Байгускаровым. Ярким событием станет посещение праздничного концерта «Рожденные в Башкортостане», посвященного 100-летию республики.

6 марта на сцене Международного Дома музыки выступят именитые артисты и музыканты современности, выходцы из нашего региона, всемирно известные звезды мировой оперной сцены — Ильдар Абдразаков, Аскар Абдразаков, Диляра Идрисова. Будет звучать музыка в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением скрипача-виртуоза и дирижера Владимира Спивакова. Башкирское национальное искусство представит известный кураист-виртуоз, народный артист Республики Башкортостан Роберт Юлдашев.

Восьмиклассница школы №1 Яна Мугатарова в этом году выпускается из художественной школы, в которой отучилась пять лет. Сейчас работает над дипломной работой — художественная роспись по дереву.

«Хочу посмотреть на вечернюю Москву, также мечтаю увидеть картины русских художников в Третьяковской галерее», — говорит Яна.

10-летний Ильгизар Биктимеров, учащийся отделения хореографии школы искусств, ученик 4 класса школы №1, победитель различных республиканских и международных конкурсов. Любит народные танцы, как башкирские, так и русские. А дома еще самостоятельно осваивает бальные танцы:

«Мечтаю увидеть Путина и депутатов, интересно, какие они, — улыбается Ильгизар. — И посмотрю Красную площадь!»

12-летний Кирилл Нефедьев четыре года занимается на хореографическом отделении музыкальной школы, солист многих танцевальных постановок.

«Интересно побывать в Госдуме, где принимаются главные законы, — делится Кирилл. — На концерте увижу артистов из нашей республики, которые добились больших успехов и выступают на большой сцене. Я тоже мечтаю стать хореографом, как мои преподаватели Азат Арсланович Набиуллин и Ольга Михайловна Исакова».

«Очень рада, что наши талантливые, трудолюбивые дети получили замечательную возможность познакомиться с Москвой, встретиться с именитыми мастерами культуры и искусства», — отметила сопровождающая группы, директор детской школы искусств Сибая Гузель Баянова.