Фото: Карина Камаева Башкирия в федеральных СМИ: Что сказал Соловьев и за сколько «закроют глаза» на нарушения Фото: Карина Камаева

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Три сотрудника Ростехнадзора в Башкирии подозреваются в коррупции. Они обещали за взятку проигнорировать нарушения при строительно-монтажных работах на нефтяном месторождении.

За 150 тысяч и бутылку французского коньяка... Как сообщает ТАСС, «Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора, которые обещали закрыть глаза на нарушения, допущенные компанией "Башнефть-Добыча" при строительных работах, за 150 тыс. рублей и бутылку французского коньяка». Как выяснилось, подозреваемые проверяли нефтяное месторождение в Янаульском районе Башкирии и выявили многочисленные нарушения, допущенные при строительно-монтажных работах и оформлении исполнительно-технической документации компании «Башнефть-Добыча», но обещали составить положительное заключение за взятку. Подозреваемых задержали с поличным в момент получения взятки. Двоих сотрудников надзорного органа заключили под стражу, расследование дела продолжается, добавили в ТАСС.

Миллиарды для детей и взрослых. «Российская газета» пишет, что в 2019-2021 годах на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения в 45 субъектах страны будет выделено более 70 млрд рублей из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ. Средства будут направлены, среди прочих, и на объекты, строительство и реконструкция которых предусмотрены в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение». В результате к концу 2024 года будет построено или реконструировано 40 детских больниц, а 95% детских поликлиник и медорганизаций смогут реализовать организационно-планировочные решения, обеспечивающие комфортность пребывания детей, говорится в газете.

Например, Тверская область получит 2 млрд рублей на строительство комплекса детской областной больницы. В Липецкой области, которая получит 1,69 млрд рублей, планируется построить операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации в Липецком онкодиспансере. Башкирии выделено более 685 млн рублей на строительство в Уфе Республиканского клинического онкодиспансера на 240 коек. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2020 год, рассказали в «РГ».

Как Соловьев прокомментировал избиение девушки-следователя в Башкирии. «Сотрудники полиции берутся не с Марса или Венеры, а являются частью нашего общества», – заявил газете «ВЗГЛЯД» член Общественного совета при МВД, журналист Владимир Соловьев, комментируя сообщения об избиении девушки-дознавателя вышестоящим коллегой в МВД Башкирии. С сотрудниками МВД происходит то же самое, что и со всей страной: сказываются последствия алкоголизации и психической неуравновешенности, заметил Соловьев. «Когда такие вещи происходят, не надо искать им оправдания, надо жесточайшим образом карать тех, кто в этом виноват. Не только преступника, но и его непосредственного руководителя», – заявил телеведущий и указал на необходимость проводить постоянные чистки рядов и заниматься повышением квалификации тех, кто поступает на службу в МВД, поскольку данный случай — не единичный.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко также считает, что «проблема заключается не в сотрудниках МВД, она кроется в том, что происходит с людьми в целом». Однако «если есть основания для уголовного преследования, то хотелось бы надеяться, что тот факт, что он сотрудник МВД, не будет смягчающим обстоятельством», заметил Пилипенко. Связи данного инцидента с недавним изнасилованием дознавателя в Уфе оба эксперта не увидели, равно как и не усмотрели некой специфики именно башкирского МВД, отмечается в материале.

«Следственные органы Башкирии начали проверку по сообщению об избиении 23-летней следовательницы высокопоставленным сотрудником полиции. В конце октября 2018 года в республиканском центре Башкирии – Уфе – 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались в здании полиции ее сослуживцы. Трое фигурантов арестованы, ведется следствие», — напомнили в газете.

После странного метода лечения... Многие федеральные СМИ передали печальную новость о том, что «в Башкирии скончалась женщина, которой наложили шину из швабры». В частности, «Газета.ру» написала, что «82-летняя женщина, перелом которой в больнице «лечили» шваброй, скончалась, когда дочь переодевала ее на кровати перед выпиской». Ранее сообщалось, что врача районной больницы в Башкирии накажут за то, что зафиксировал пенсионерке ногу с переломом частью швабры, напомнили в издании.

«Известия» также сообщили, что «в Башкирии скончалась пенсионерка, которой привязали швабру к сломанной ноге», уточнив: «женщина умерла 2 марта». Вызвавший общественный резонанс инцидент со странным методом лечения перелома произошел в середине февраля. «После огласки инцидента женщину госпитализировали в одну из больниц Уфы, где ей успешно провели операцию и 1 марта выписали. Однако на следующий день пенсионерка скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — рассказали в газете.