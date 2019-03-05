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В Уфе не хватает дворников: вакантно 1847 штатных единиц

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе не хватает дворников: вакантно 1847 штатных единиц Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе сегодня работают 853 дворника из 2700 положенных. Эти данные привел директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Раиль Мирхайдаров.

В управлении нашли выход: привлекать работников из числа слесарей-сантехников, плотников, мусоросборщиков, уборщиков лестничных площадок и т.п. Ежедневно в помощь дворникам выходят 400-500 человек.

При этом заработную плату помощники получают только по своей ставке.

«Свою работу они тоже выполняют. Мы стараемся их премировать по праздникам. Но других возможностей оплатить этот труд у нас нет», — подытожил Раиль Мирхайдаров.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что в марте коммунальщики должны особенно следить за состоянием кровель и вовремя очищать снег. За последнюю неделю в столице произошло два случая падения снега на людей и четыре на автомобили.

Теги: дворники, УЖХ, ЖКХ, УК, Уфа
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