Фото: Ксения Калинина В Уфе не хватает дворников: вакантно 1847 штатных единиц Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе сегодня работают 853 дворника из 2700 положенных. Эти данные привел директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Раиль Мирхайдаров.

В управлении нашли выход: привлекать работников из числа слесарей-сантехников, плотников, мусоросборщиков, уборщиков лестничных площадок и т.п. Ежедневно в помощь дворникам выходят 400-500 человек.

При этом заработную плату помощники получают только по своей ставке.

«Свою работу они тоже выполняют. Мы стараемся их премировать по праздникам. Но других возможностей оплатить этот труд у нас нет», — подытожил Раиль Мирхайдаров.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин отметил, что в марте коммунальщики должны особенно следить за состоянием кровель и вовремя очищать снег. За последнюю неделю в столице произошло два случая падения снега на людей и четыре на автомобили.