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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ульфат Мустафин поручил чиновникам Уфы заняться уборкой тротуаров

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава администрации Уфы поручил разработать план комплексной очистки тротуаров по аналогии с существующими планами комплексной уборки дворов и кровли.

«Основная проблема — это наши тротуары. Есть у нас такие тротуары, ходить по которым можно, только имея специальные навыки. Очистка тротуаров ведется недостаточно хорошо. Поэтому, наряду с комплексной очисткой дворов, кровли обязываю в течение недели подготовить графики комплексной уборки тротуаров, — заявил он на оперативном совещании в мэрии. — Спецтехника для уборки тротуаров есть, будем покупать еще».
Пока на покупку коммунальной техники выделено 120 млн рублей, но вполне возможно, что эта сумма будет увеличена, добавил глава администрации башкирской столицы.

Теги: уборка снега, тротуары
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