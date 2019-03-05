Ульфат Мустафин поручил чиновникам Уфы заняться уборкой тротуаров
УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Глава администрации Уфы поручил разработать план комплексной очистки тротуаров по аналогии с существующими планами комплексной уборки дворов и кровли.
«Основная проблема — это наши тротуары. Есть у нас такие тротуары, ходить по которым можно, только имея специальные навыки. Очистка тротуаров ведется недостаточно хорошо. Поэтому, наряду с комплексной очисткой дворов, кровли обязываю в течение недели подготовить графики комплексной уборки тротуаров, — заявил он на оперативном совещании в мэрии. — Спецтехника для уборки тротуаров есть, будем покупать еще».Пока на покупку коммунальной техники выделено 120 млн рублей, но вполне возможно, что эта сумма будет увеличена, добавил глава администрации башкирской столицы.
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Ульфат Мустафин поручил чиновникам Уфы заняться уборкой тротуаров
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