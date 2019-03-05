Онлайн переводчик Glosbe освоил 211 тысяч слов на башкирском языке

Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН





Фото: ИИЯЛ УФИЦ РАН

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне башкирский раздел Glosbe-словаря получил обширное пополнение, превратившись в один из самых объемных (более 211 тысяч слов) электронных словарей для учащихся. Словарём можно пользоваться как с самого сайта glosbe.com, так и посредством специального приложения для мобильных устройств, работающего в обеих средах операционных систем Android и iOS.

«С 1 января 2019 года в республике начала действовать государственная программа «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» на 2019-2024 годы. В рамках этой госпрограммы в Институте истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН уже сейчас выполняется проект, который призван повысить уровень владения башкирским языком среди школьников и студентов» — рассказал агентству «Башинформ» руководитель проекта, научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидат философских наук Искандер Шакиров.

Ранее заместитель директора Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Тимур Мухтаров анонсировал старт работы в этом направлении. В Институте для выполнения проекта была избрана своя стратегия: не изобретать велосипед, а выбрать лучшую из уже имеющихся в сети оболочек и на этой платформе произвести наполнение контентом. Лучшей оказалась Glosbe — универсальная международная кроссплатформенная оболочка онлайн-словаря, работающая как на всех компьютерах, так и в виде мобильного приложения с автономным просмотром на всех смартфонах, независимо от операционных систем управления.

Отметим, что в ИИЯЛ УФИЦ РАН при Лаборатории лингвистики и информационных технологий, возглавляемой Зиннуром Сиразитдиновым, уже существует электронный словарь Машинного фонда башкирского языка.

Эта мощная база данных предназначена, прежде всего, для научных исследований профессиональных лингвистов, филологов, фольклористов и других ученых. Обычному человеку там разобраться не так просто. Поэтому возникла потребность в простом инструменте, понятном для студентов и школьников, отмечают ученые Института.

В дальнейших планах команды проекта — внедрение в базу данных Glosbe Академического словаря башкирского языка в десяти томах под редакцией доктора филологических наук, профессора Фирдаус Хисамитдиновой, созданного отделом языкознания ИИЯЛ УФИЦ РАН, уникального в истории башкирской лексикографии толково-переводного словаря на четырех языках, не имеющего аналогов в тюркском языкознании. Лексический объём десятитомника — около 130 тысяч слов.