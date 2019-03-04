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Демский район Уфы отметил 75-летие со дня образования

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Демский район Уфы отметил 75-летие со дня образования Фото: администрация Уфы

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Праздничный концерт, приуроченный к 75-летию со дня образования Демского района Уфы, состоялся в стенах Государственного концертного зала «Башкортостан» 4 марта, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

В мероприятии приняли участие руководитель администрации Главы Башкирии Александр Сидякин, мэр Уфы Ульфат Мустафин, ветераны, лучшие работники различных сфер деятельности, а также почетные жители Демского района.

Обращаясь к гостям торжественного вечера, Ульфат Мустафин отметил, что для каждого поколения демцев юбилей района является не просто знаменательным событием.

«Демский район развивается, молодеет, становится современным. Мы видим, какие красивые дома появляются на этой территории. Но нам ещё многое надо сделать по благоустройству и строительству социальных объектов.

Хочу заверить вас, что администрация Уфы и впредь будет уделять пристальное внимание Демскому району», – подчеркнул Ульфат Мустафин.

Гостям вечера показали документальный фильм о развитии и становлении Демского района. В ходе мероприятия отличившимся работникам вручили заслуженные награды.

Завершился юбилейный вечер праздничным концертом. На сцене выступили творческие коллективы Башкортостана и Демского района Уфы — государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, заслуженная артистка Башкортостана Диана Ишниязова, этно-рок-группа «Аргымак» и другие.

Теги: Демский район
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