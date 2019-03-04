В Уфе состоялся торжественный приём в честь Международного женского дня

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УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Торжественный приём в честь Международного женского дня состоялся в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 4 марта.

В нём приняли участие женщины – заслуженные врачи, учителя, учёные, деятели культуры и спорта, предприниматели, представители ведущих предприятий региона, общественных организаций, волонтёры.

«Мы приняли решение, что каждый год в преддверии нашего любимого праздника, 8 марта мы будем встречаться, чтобы поздравить вас и высказать самые главные слова. Сегодня в зале присутствует весь цвет Башкортостана – женщины, которые вкладывают толику своего труда, чтобы республика была успешной, чтобы всем нам здесь жилось хорошо. И мне хотелось бы поздравить вас с наступающим Международным женским днём, наверное, одним из самых главных праздников в нашей стране. Скажу не как руководитель, а как мужчина, что женщина для нас – это путеводная звезда. Благодаря нашим матерям, сестрам, женам, дочерям мы каждый раз становимся чуточку лучше. Примите слова очень искреннего, глубокого к вам уважения, самой настоящей мужской любви. Мы хотим, чтобы вы были счастливы, любимы, чтобы любили нас. А мы постараемся соответствовать всем вашим представлениям и ожиданиям, – сказал руководитель республики Радий Хабиров.

Как сообщает Башстат, работающие женщины Башкирии составляют почти половину трудовых ресурсов республики — 47% в составе занятых в экономике региона. Средний возраст работающей женщины — 40 лет. Среди них доля имеющих высшее образование составила почти 36% (мужчины — 23%), среднее профессиональное образование — 49% (мужчины — 58%). Женщины участвуют практически во всех видах экономической деятельности.

В 2018 году в республике проживало 2,2 млн женщин — 53% всего населения. Всего в регионе проживает 4 млн 51 тысяч человек.