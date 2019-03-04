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В Уфе разрушается жилой памятник архитектуры - казармы внутренней стражи

ОБЩЕСТВО
Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

В Уфе разрушается жилой памятник архитектуры - казармы внутренней стражи Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе под угрозой обрушения находится памятник архитектуры — казармы внутренней стражи. В здании, находящемся по адресу ул. Карла Маркса, 55/1 в настоящее время проживают около 150 человек.

«Вчера жители казармы вызвали спасателей, после того, как с крыши здания сошел снег на иномарки жителей соседней высотки и послышался треск деревянных перекрытий 170-летней казармы», — сообщает в своем Facebook общественница Эльза Маулимшина.

Снег с крыши казармы за зиму ни разу не чистили, так как у здания отсутствует управляющая компания. А управляющую компанию не могут выбрать из-за того, что здание якобы по документам числится не жилым и является имуществом Министерства обороны России.

Со слов жильцов, за 22 года здание ни разу не ремонтировалось, в нем нет горячей воды, нет газа, а жители готовят на электрических плитках. Здание уже дважды горело из-за замыкания проводки. В бывшей солдатской столовой, что занимает часть первого этажа казармы, выбиты окна. В настоящее время здание разгерметизировано.

Местные власти отказываются помочь жителям с решением жилищного вопроса.

«Нам говорят, что нас тут по документам нет. Не позволяли приватизировать жилье, сделать это удалось всего нескольким семьям. Однако с нас при этом не забывают брать плату за коммунальные услуги, — рассказала уфимскому изданию «Медиакорсеть» Лидия Клюева. – И врачи к нам приезжают, находят нас – значит, мы все-таки числимся где-то жильцами этого здания.

Руководитель общественной организации «Архзащита» Владимир Захаров заявил изданию, что, несмотря на предпринятые действия общественников, краеведов, памятник в итоге оказался никому не нужным: ни городским, ни республиканским властям, ни Минобороны, ни Минкульту.

Казармы на улице Карла Маркса построены в 1824 году по личному распоряжению императора Александра I после того, как он посетил Уфу и сам выбрал место. Более 170 лет здание использовалось по первоначальному назначению. С 1986 по 1999 год на территории военной части располагалось Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков. Среди его выпускников – три Героя России. Решением правительства РФ училище расформировали.

Теги: аварийное жилье
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