Фото: БашФем Башкирские феминистки хотят вернуть истинное значение дню 8 марта Фото: БашФем

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Феминистки Башкирии планируют вернуть дню 8 марта истинное значение и проводят «ФемБайрам». В советское время «женский праздник» стал чествованием женственности, в то время исторически он появился в ознаменование борьбы женщин за свои социальные, экономические и политические права: право на работу и оплату, право голоса на выборах, равенство в семье.

Группа «Феминизм в Башкортостане» организовала в уфимском ЦСИ «Облака» ряд мероприятий, сообщается на странице сообщества в соцсети. Среди них – фестиваль женского кино, лекции о радикальном и либеральном феминизме, общение в формате вопросов и ответов, мастер-классы по феминистской открытке и росписи футболок. Пожертвованные посетителями средства будут направлены на поддержку петербургского социально-художественного проекта «Ребра Евы», сообщили организаторы