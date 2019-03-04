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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Топ-менеджеры «Транснефти» осмотрели лаборатории УГНТУ, оснащенные на средства компании

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет посетила делегация ПАО «Транснефть» во главе с вице-президентами компании Максимом Гришаниным, Борисом Королем и Вячеславом Скворцовым. Гости посетили факультет трубопроводного транспорта, познакомились с оснащением и работой лабораторий и специализированных учебных классов факультета.

Лаборатория трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов имени В.Ф. Новоселова, оборудованная при помощи «Транснефти», – одна из первых лабораторий на факультете. В ней представлены мини-копии нефтеперекачивающей станции, резервуара, корпуса задвижек и другие макеты трубопроводного оборудования.

Гости осмотрели лабораторию средств автоматизированного проектирования и математического моделирования трубопроводных систем, лабораторию трубопроводного транспорта «Нефтеперекачивающие станции», лабораторию технической диагностики трубопроводных систем, лабораторию технологических расчетов магистральных нефтепроводов и продуктопроводов. Финансовую помощь в оснащении лабораторий оказали АО «Транснефть-Урал» и АО «Транснефть-Прикамье».

Недавно открытая лаборатория имитационного моделирования процессов трубопроводного транспорта нефти стала подарком «Транснефти» к юбилею УГНТУ. Лаборатория обладает уникальными возможностями и характеристиками. Она позволяет отображать все этапы процессов сбора, подготовки, транспортировки и экспорта нефти в масштабах страны. Обеспечена детальная визуализация современных сооружений и оборудования, создана точная математическая модель режимов перекачки нефти. Лаборатория используется как для обучения студентов, так и для переподготовки специалистов.

Подводя итоги встречи, гости отметили важный вклад постоянной совместной работы АО «Транснефть-Урал» и УГНТУ в повышение качества подготовки специалистов для нефтетранспортной отрасли, и выразили уверенность в том, что взаимодействие компании и вуза и в дальнейшем будет толь же эффективным.

О высокой значимости этого сотрудничества свидетельствует то, что вуз получил статус лучшего в России научно-образовательного центра по подготовке специалистов в области трубопроводного транспорта. УГНТУ сегодня является главным «поставщиком» молодых специалистов для АО «Транснефть-Урал» и одним из основных центров подготовки кадров для компании «Транснефть» в целом.

Теги: угнту
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