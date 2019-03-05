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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают к «Открытому диалогу» в ЖКХ

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии 11 марта состоится очередная масштабная акция в сфере ЖКХ «Открытый диалог», сообщили агентству «Башинформ» в Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору.

«Открытый диалог» — это площадка для выстраивания партнерских отношений между жильцами и управляющими организациями. На сегодняшний день продолжается прием заявок от управляющих компаний. Во время проведения акции рассмотрят актуальные вопросы, связанные с получением качественных и безопасных жилищно-коммунальных услуг», — добавила пресс-секретарь ведомства Олеся Титух.
Традиционно, в ходе «Открытого диалога» жители смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос. Как правило, чаще всего у жильцов возникают вопросы по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, благоустройству придомовой территории, ремонту общедомового имущества, уточнению сроков проведения капитального ремонта в многоквартирном доме.

В день проведения акции специалисты Госкомитета, а также других профильных ведомств, курирующих работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ, возьмут «на карандаш» наиболее острые вопросы и будут инспектировать их исполнение. Ни один злободневный вопрос не останется без ответа, подчеркнули в ведомстве.

Время проведения акции — с 11 до 17 часов.

Теги: ЖКХ, акция, Открытый диалог
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