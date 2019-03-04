Фото: личный архив Олеси Костиной Победительница «Поле чудес» из Башкирии подарила свой приз воспитанникам детдома Фото: личный архив Олеси Костиной

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Стерлитамака Олеся Костина, победившая в сентябре прошлого года в телеигре «Поле чудес», буквально сразу же преподнесла Петровскому детскому дому выигранную швейную машинку. О добром поступке матери двоих детей стало известно только сейчас, благодаря волонтерам сообщества «Движение жизни», которые рассказали о нем в соцсетях.

Швейную машинку волонтёры передали в кружок кройки и шитья для маленьких воспитанниц учреждения. Руководство детского дома поблагодарило жительницу Стерлитамака за подарок.

Олеся Костина в беседе с журналистом «Башинформа» призналась, что не хотела предавать огласке свой поступок, потому что такие вещи делаются от души, от чистого сердца, не для публики.

«У меня много друзей-волонтеров, я знаю об их работе, о проблемах, о том, как они помогают детям адаптироваться к обычной жизни. Передала швейную машинку, потому что им нужнее. В детском доме есть мастерская, там была одна машинка, теперь будет две», — сказала финалистка ток-шоу «Поле чудес».