Фото: МегаФон В Стерлитамаке пройдет конкурс по мастерству владения смартфоном среди инвалидов по зрению Фото: МегаФон

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

20 марта в Стерлитамаке пройдет республиканский этап всероссийского конкурса для незрячих и слабовидящих пользователей сенсорных устройств «Словом и жестом». Конкурс учрежден в рамках социального проекта «Универсальный мобильный помощник», запущенного Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с некоммерческими организациями из регионов России при поддержке компании «МегаФон».

Проект по обучению слабовидящих использованию смартфонов успешно реализуется в Стерлитамаке. Региональным представителем проекта является Юрий Панчишин, тифлопедагог Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов, имеющий богатый опыт в области обучения адаптивным технологиям и использованию технических средств реабилитации.

«Мы начали обучать в ноябре. За это время 15 инвалидов по зрению стали полноценно использовать смартфоны с помощью программы экранного доступа. Смартфон сегодня – универсальный мобильный помощник. Кроме того, что незрячий пользователь может в полной мере использовать телефон для звонков и СМС, это еще и огромные возможности. С помощью специальных программ можно распознать текст: описание товара в магазине, инструкцию, квитанцию, даже денежные купюры, воспользоваться услугами волонтёра-«штурмана», который через камеру смартфона станет вашими глазами, пользоваться социальными сетями, слушать музыку, аудиокниги, и многое другое. Ну и, конечно же, это навигационные приложения, которые помогают ориентироваться в пространстве. А сейчас у пользователей смартфонов с помощью экранного доступа есть возможность продемонстрировать свои навыки в рамках нашего конкурса. В нем могут принять участие инвалиды I и II групп старше 18 лет», – рассказал Юрий Панчишин.

«Сегодня важнейшее роль в обеспечении самостоятельности и независимости инвалидов по зрению занимает компьютерная техника, мобильные устройства и интернет. У гаджетов множество возможностей, но не все о них знают или умеют пользоваться. Наш совместный проект «Универсальный обильный помощник» и конкурс способствуют распространению этих знаний и, как следствие, повышению качества жизни с помощью современных технологий», – отметил директор компании «МегаФон» в Башкортостане Дамир Байгильдин.

Для участия в конкурсе у пользователей сенсорных устройств должны быть самые общие знания, умения и навыки: умение послать сообщение, создать новый контакт, установить на контакт мелодию, отредактировать текст, поставить будильник, установить таймер, найти нужную информацию в интернете. Должна быть и готовность делиться своими знаниями в области информационных технологий.

Республиканский конкурс пройдет на базе стерлитамакской организации Всероссийского общества слепых. Победитель примет участие во всероссийском конкурсе «Словом и жестом» в Нижнем Новгороде, финал которого состоится 17 – 18 апреля.