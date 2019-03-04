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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пациентке зафиксировали ногу частью швабры – прокуратура о результатах проверки

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии прокуратура Кушнаренковского района проверила факт оказания ненадлежащей медпомощи пенсионерке. По данным пресс-службы ведомства, в феврале этого года 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом.

При оказании ей первичной медпомощи врачи нарушили законодательство в сфере здравоохранения. Чтобы обездвижить поврежденную конечность, они использовали подручное средство немедицинского назначения – часть швабры для мытья полов.

Проверка показала, что в больнице были специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.

«Прокуратура района внесла главврачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле надзорного ведомства», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Как сообщалось ранее, дежурный врач-хирург Кушнаренковской центральной районной больницы, отказавший пожилой пенсионерке в госпитализации, уволился по собственному желанию. 83-летняя пациентка поступила с переломом бедра. Врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра, наложили специальный деротационный сапожок с использованием деревяшки от швабры в качестве шины. Госпитализировать отказались, сказав, что случай не экстренный. Возмущенные родственники выложили в соцсети видео мучений бабушки, на произошедшее тут же отреагировали вышестоящие органы.

Изначально, после того, как видео попало в СМИ, представитель Кушнаренковской центральной районной больницы опровергла информацию об отказе в госпитализации, а также об использовании швабры в качестве фиксатора.

Теги: прокуратура, медицина
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