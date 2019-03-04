В ЖК «Новый Умный дом на Злобина» построят самый высокий паркинг в Уфе

Фото: СтройФедерация





Фото: СтройФедерация

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе появится восьмиярусный паркинг – самый высокий в городе. Застройщик ИСК «СтройФедерация» приступил к его строительству в новом жилом комплексе на улице Злобина. Площадь сооружения составит 20 тыс. квадратных метров. Для удобства жителей он будет оборудован двумя пассажирскими лифтами. Свободный доступ к парковочным местам получат все жители комплекса: им не придется выкупать места.

«Проблема с парковками – наболевший для жителей Уфы вопрос, – рассказали в «СтройФедерации». – Покупая квартиру в новостройке, часто за немалые деньги, новосёл сталкивается с тем, что ему просто некуда будет ставить машину. Не каждый имеет возможность выкупить место на подземном парке, это дорого, а на улице места может и не быть. Особенно актуальна эта проблема зимой, когда автолюбители вынуждены бросать машины в сугробах, а припаркованный вдоль дорог транспорт сужает и без того узкую проезжую часть».

Жители нового «Умного дома» на улице Злобина будут избавлены от необходимости откапывать автомобили после выпавшего ночью снега или от опасений, что машину эвакуируют. У них всегда будет место для машины, защищенное от осадков: паркинг имеет крытую конструкцию. Эту же концепцию застройщик уже реализовал в ранее построенном комплексе «Умный дом». Многоярусный паркинг сделал комплекс одной из самых популярных новостроек в Уфе, поскольку аналогичных предложений на рынке жилья в городе сегодня нет. Другие жилые комплексы строятся или совсем без паркингов, или с паркингами, места на которых приходится выкупать за отдельную плату.