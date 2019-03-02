Фото: БСТ Сибайская горбольница получила рентген для маленьких пациентов Фото: БСТ

УФА, 2 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В детское отделение Сибайской горбольницы по поручению Радия Хабирова доставили аппараты рентгена и УЗИ. До недавнего времени маленьким пациентам приходилось делать снимки в другом отделении больницы.

С 1 марта детский рентген-кабинет начал работать тестовом режиме – по три часа в день. Вернуться к обычному графику планируется со второй половины марта. С помощью качественных снимков у врачей появилась возможность ставить точные диагнозы и вовремя оказывать необходимую помощь.