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1 марта Пятница

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Погода в Башкирии на 2 марта: мокрый снег и слабая метель

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Погода в Башкирии на 2 марта: мокрый снег и слабая метель Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Завтра, 2 марта, на территории Башкирии ожидается облачная погода.

Пройдет мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит -3,-8, днем воздух прогреется до +1 градуса.

Теги: погода
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