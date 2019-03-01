Погода в Башкирии на 2 марта: мокрый снег и слабая метель
Погода в Башкирии на 2 марта: мокрый снег и слабая метель Фото: Олег Яровиков
УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Завтра, 2 марта, на территории Башкирии ожидается облачная погода.
Пройдет мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывы до сильного.
Температура воздуха ночью составит -3,-8, днем воздух прогреется до +1 градуса.