Фото: Олег Яровиков «Такого чуда нигде больше нет», Сибай, опровергли все диагнозы врачей - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кому и зачем в Башкирии предлагают за деньги выступать против Радия Хабирова, ипотека под 6% для всех, сколько выделят на нужды Сибая, где наркоманов лечили пытками и в какой больнице опровергли все диагнозы врачей. Главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

«Это не должна быть пиррова победа»

28 февраля врио главы республики Радий Хабиров заявил, что предстоящие выборы главы Башкирии должны быть легитимными, и это не должна быть пиррова победа. По его мнению, которое он высказал на встрече с руководителями фракций партии «Единая Россия», в местных советах у избранного руководителя республики должно быть нравственное основание, что он людей не обманул и был честным на выборах. «Для меня предвыборная кампания началась 11 октября», — сказал Хабиров, отметив: «Если мы хотим быть политическими лидерами, мы должны быть рядом с людьми, оказывать им поддержку». По его мнению, именно этого не хватало в Сибае, когда люди остались один на один с экологической проблемой и место партии заняли другие общественные силы. Как сообщил «Башинформ», общественным деятелям Башкирии за деньги предлагают выступить с политическими заявлениями против Радия Хабирова. По мнению эксперта, это говорит о начале политической борьбы за кресло главы Башкирии, выборы которого пройдут 8 сентября 2019 года.

Наркоманов лечили пытками

В Кушнаренковском районе судят семь работников реабилитационного центра, где практиковались нестандартные методы избавления от наркотической и алкогольной зависимости. Как узнал БСТ, всех пациентов они удерживали насильно, а за неповиновения избивали и обливали холодной водой. «Реабилитация» проходила в стенах частного дома, огороженного двухметровым забором. Накрыли центр в ходе полицейского рейда в январе 2017 года. Подсудимым вменяют истязание, соучастие в преступлении и незаконное лишение свободы. В центре находилось 19 реабилитантов, все они попали туда с подачи родственников, которые за их «реабилитацию» платили ежемесячно около 30 тысяч рублей.

Что может бизнес-навигатор МСП

28 февраля в Уфе, на стратегической сессии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства презентовали возможности бизнес-навигатора МСП. Как рассказал гендиректор Корпорации МСП, «это ресурс, который настроен на текущий запрос предпринимателей, уникальный продукт, где все собрано в одном месте». Здесь можно не только узнать о закупках крупных компаний, но и проверить имеющиеся сведения о банкротстве, проверить потенциального контрагента и избежать налоговых рисков, рассказал «Башинформ». Как подчеркнул на презентации руководитель Башкирии Радий Хабиров, потенциал малого бизнеса в республике значителен. «В регионе насчитывается сейчас более 140 субъектов малого и среднего бизнеса. Они создают сегодня пятую часть ВРП», — заявил он.

Корпорация МСП поддержит шесть башкирских проектов на 1,1 млрд рублей.

Следователь-взяточник получил срок

В Стерлитамаке вынесли приговор бывшему следователю СКР. Его признали виновным в получении взятки. Как передает ГТРК «Башкортостан», в октябре 2018 года следователь потребовал от подозреваемого 50 тысяч рублей за то, чтобы не изменять ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Мужчина передал часть суммы и обратился с заявлением в правоохранительные органы. При получении последней части взятки в 15 тысяч рублей следователя задержала ФСБ. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в 255 тысяч рублей, рассказали на телеканале.

Вновь уполномочен

Госсобрание Башкирии снова утвердило Рима Каюмова на должность Уполномоченного по правам человека в РБ. «Это правозащитник с колоссальным опытом, пользующийся доверием и авторитетом как у жителей республики, так и у представителей органов власти всех уровней», — сказал спикер парламента, сообщает «Башинформ».

Патологоанатомы опровергли все диагнозы врачей больницы

В Минздраве Башкирии проанализировали деятельность врачей 91 госбольницы и выяснили, как часто при вскрытии обнаруживалось, что диагноз был поставлен неверно. Так, в 25 больницах частота расхождений составляет от 0,1 до 10 процентов. Показатель в 20% наблюдается в Толбазинской, Белокатайской, Миякинской и Стерлибашевской ЦРБ. Чаще всего клинические и патолого-анатомические диагнозы не совпадали в ГКБ Дёмского района Уфы, уфимской больнице №12 (40%). При этом в Иглинской райбольнице диагнозы врачей в 100% случаев опровергнуты патологоанатомами, передает «UfacityNews».

Добавим, что в 2019 году финансирование здравоохранения увеличено на 3 млрд и составляет 72 млрд.

«Первая республика»: о реальных людях, повлиявших на нашу жизнь

В российский прокат выходит художественный фильм об истории Башкортостана «Первая республика». Премьера в Уфе состоится 17 марта. Новая работа режиссера Булата Юсупова, который показал реальных людей, повлиявших на нашу жизнь, посвящена 100-летию республики, сообщил «Башинформ». Среди героев фильма — Газиз Альмухаметов, Валиулла Муртазин-Иманский, Файзи Гаскаров и другие.

Также к юбилею в этом году в республике построят 53 объекта.

Шахты Сибайского карьера остановят, если это будет необходимо

27 февраля в Сибае прошла встреча врио главы РБ Радия Хабирова и гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына с горожанами. На ней обсуждались пути выхода из сложившейся неблагоприятной экологической ситуации в городе, виной которой стал карьер УГМК — там тлеют отвалы, рассказал «Башинформ». На встрече представители группы «Сибай, дыши!» потребовали у УГМК денежной компенсации за причиненный вред здоровью жителям Сибая. По словам Козицына, решение о компенсации может принять только суд. При этом УГМК выделит 200 млн рублей на текущие нужды Сибая. Также сибайцы предложили ввести талоны на молоко и соки. «Есть люди, которым действительно нужна помощь», — ответил врио главы РБ и поручил правительству продумать еще меры для помощи детям и пожилым.

Также Хабиров предложил отправить в Сибай передвижную токсикологическую лабораторию и отметил: если это будет необходимо — шахты Сибайского карьера будут остановлены. По мнению Росприроднадзора, подтопление карьера — единственно правильное решение. Что еще обсуждалось на встрече — здесь.

Ипотека под 6% — для всех жителей республики

В Башкирии по поручению врио главы региона с 1 марта отменены все ограничения для участников программы жилстройсбережений. Ранее в программе могли участвовать только граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также семьи с детьми и молодожены до 35 лет. Теперь присоединиться к проекту может любой житель республики и взять ипотеку под 6% годовых, пишет газета «Республика Башкортостан».

Хабиров дал свой прямой телефон крупным промышленникам

На этой неделе в Уфе прошел российский промышленный форум, в рамках которого врио главы РБ Радий Хабиров встретился с руководителями крупных промышленных предприятий региона. По словам Хабирова, сейчас неплохие условия для развития промышленности, о чем свидетельствует рост промпроизводства в республике на 3,4% в 2018 году, по России — 2,9%. Помимо развития нефтехимии, оборонного производства, внимание нужно уделить новым точкам роста, считает Хабиров. Например, производству троллейбуса-электробуса «Горожанин», презентация которого прошла в Уфе, сообщил «Башинформ». «Одно из основных направлений развития промышленного производства в республике – создание индустриальных парков. Именно в эту точку мы будем «бить»», — рассказал Хабиров. Глава Минпрома РБ напомнил, что в Башкирии созданы пять территорий опережающего развития. «Такого чуда нигде больше нет», — сказал он и предложил промышленникам присмотреться к возможностям ТОСЭР.

На форуме Радий Хабиров предложил руководителям предприятий записать его мобильный телефон, чтобы срочные вопросы решать напрямую с ним. «Не вы для меня, а я для вас», — заявил он промышленникам.

28 февраля стало известно, что на ТОСЭР в Кумертау планируется построить завод по производству фиброцементных плит с участием китайского инвестора. Объем инвестиций в проект — около 2 млрд рублей.

Как в Баймакском районе решили проблему с «черными копателями»

В Баймакском районе наводится порядок по незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых, сообщил «Башинформ» со ссылкой на заявление главы этого района на совещании в правительстве. Ранее Радий Хабиров поручил приостановить разработку природного камня, назвав катастрофой многочисленные факты его нелегальной разработки в Зауралье. Сейчас в районе создается кластер по добыче ОПИ. Помимо легальной добычи природного камня, участники кластера намерены бороться с «черными копателями», «решать вопросы по отработанным карьерам», заниматься их рекультивацией. «Бандитов быть не должно. Правильно, что вы хотите создать кластер по добыче недр», — подчеркнул Хабиров.

Как в Баймакском районе готовятся к сезону разработки карьеров, рассказали в газете «Баймакский вестник».

В Уфе онкобольные не могут получить лекарства?

Телеканал «Вся Уфа» узнал, что в Уфе онкобольные не могут получить положенные им по закону лекарства. Пациенты рассказывают, что им отказывают по той причине, что таблеток и ампул нет. Так, онкобольной женщине прописали обезболивающее трамадол. Препарат отпускают только в госаптеках и по спецрецепту. Но с первого раза сделать это удается не всегда, сообщила она. По словам замглавного врача одной из поликлиник города, все рецепты онкобольным они выдают по мере необходимости. Как рассказала пациентка онкодиспансера, болеутоляющие лекарства ей выдают не всегда, а иногда за деньги предлагают аналоги, якобы оригинальных лекарств нет. В таких случаях юристы рекомендуют обращаться в прокуратуру.

Добавим, показатель смертности от онкозаболеваний в республике по сравнению с прошлым годом вырос на 0,6%. В 2018 году выявлено на 769 больше больных со злокачественными новообразованиями, чем ранее.