Фото: ММПС РБ В Башкирии благоустроят памятники и места воинских захоронений Фото: ММПС РБ

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии стартовала акция «Гордимся! Помним! Чтим!». В течение года добровольцы, воспитанники подростковых клубов, юнармейцы, поисковики, кадеты, студенты и школьники будут благоустраивать памятники, памятные места, обелиски и воинские захоронения по всей республике.

«Работы по благоустройству памятников региона начнутся в апреле 2019 года», — уточнили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта.

Справка

Республиканская акция «Гордимся! Помним! Чтим!» в Башкортостане реализуется Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив и Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ.