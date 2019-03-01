Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.88 ↑

EUR 74.96 ↓

1 марта Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии благоустроят памятники и места воинских захоронений

ОБЩЕСТВО
Фото: ММПС РБ

В Башкирии благоустроят памятники и места воинских захоронений Фото: ММПС РБ

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии стартовала акция «Гордимся! Помним! Чтим!». В течение года добровольцы, воспитанники подростковых клубов, юнармейцы, поисковики, кадеты, студенты и школьники будут благоустраивать памятники, памятные места, обелиски и воинские захоронения по всей республике.

«Работы по благоустройству памятников региона начнутся в апреле 2019 года», — уточнили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта.

Справка

Республиканская акция «Гордимся! Помним! Чтим!» в Башкортостане реализуется Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив и Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Теги: благоустройство, акция Гордимся! Помним! Чтим!
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В роддоме Башкирии приняли женщину с 10-ми родами только после обращения к Радию Хабирову
В роддоме Башкирии приняли женщину, готовящуюся рожать 10-го по счету ребенка, только после обращения к Радию Хабирову. 40-летняя Светлана Шабалина, м
В Уфе задержан подозреваемый в нападении на восьмилетнюю девочку
В уфимском микрорайоне Сипайлово 27 февраля неизвестный мужчина напал в подъезде жилого дома на восьмилетнюю школьницу. Он попытался над ней надругаться
Житель Октябрьского, отсидевший 25 лет за убийство, убил своего знакомого
В Башкирии в одном из домов города Октябрьского обнаружили тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что 23 ф
В Башкирии под суд пойдет мать, которая убила новорожденного
30-летняя жительница Иглинского района пойдет под суд по статье «Убийство матерью новорожденного». Тяжкое преступление, по данным Следственного комитета
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть