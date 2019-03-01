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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в феврале выпало 1,5 месячной нормы осадков

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в феврале выпало 1,5 месячной нормы осадков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Февраль в Башкирии наверстал упущенное. В последний месяц зимы по республике выпало 1,5 месячной нормы осадков, почти до двухмесячной дотянули северные и отдельные южные районы региона. Меньше всего выпало снега в Зауралье — 74% от нормы.

«За последние 25 лет самым снежным был февраль 2008 года, когда выпало 2,5 месячной нормы осадков», — сообщили специалисты Башгидрометцентра.

Март для жителей Башкирии будет влажным, осадков ожидается больше нормы. А температура воздуха будет колебаться около нормы, но, как уточнили синоптики, с положительной динамикой.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о погоде на предстоящие выходные.

Теги: прогноз погоды, февраль, норма осадков, март
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