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«Дети должны жить в семье»: проект «Радость нашего дома» помогает сиротам найти родителей

ОБЩЕСТВО
Фото: «Вся Уфа», Рита Ишниязова, администрация г. Уфы

«Дети должны жить в семье»: проект «Радость нашего дома» помогает сиротам найти родителей Фото: «Вся Уфа», Рита Ишниязова, администрация г. Уфы

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии социальный проект «Радость нашего дома» намерен помочь всем воспитанникам детских домов и домов ребенка найти любящих родителей и обрести семьи, в которых они так нуждаются.

Проект инициирован телекомпанией «Вся Уфа» и супругой врио главы региона Каринэ Хабировой, назван в честь одноименного произведения Мустая Карима — истории, когда во время Великой Отечественной войны в жизни башкирской семьи появилась девочка Оксана, оставшаяся без мамы. Телеканал готовит видеоистории про детей-сирот, рассказывает об их судьбах и мечтах, и транслирует ролики в эфире, размещает в интернете. За месяц проекта 23 ребенка из учреждений Уфы стали его участниками. Трое малышей уже нашли своих мам и пап, четверо находятся на оформлении и совсем скоро переедут жить к новым родителям.

Одну из таких историй увидела по телевизору семья Куликовых из башкирской столицы и не смогла пройти мимо. Радостью для их дома стали братья: трехлетний Саша и полуторагодовалый Тимур.

﻿«Чудо, что уже через экран телевизора я почувствовала, что они — мои дети, — рассказала Елена Куликова. — Увидев их первый раз в детском доме и обняв, эти чувства только подтвердились. Наши родные дети уже достаточно взрослые: старшему Дмитрию 24 года, 16 лет Кристине, маленькой Анюте пять лет. С мужем сообща трезво оценили свои силы и возможности и поняли, что сможем воспитать еще детей. С появлением малышей у нас в семье стало еще больше радости и счастья».
Еще одного малыша, трехлетнего Кирилла с непростой судьбой и особенностями развития забрала из казенного учреждения другая уфимская семья.

По словам начальника отдела семейного устройства детей-сирот Управления по опеке и попечительству Уфы Ларисы Ольте, если только несколько лет назад в семьи успешно устраивались здоровые дети до трех лет, то в последнее время становится больше желающих принять на воспитание детей старше 10 лет, а также детей с ограниченными возможностями. Например, одна семья принципиально выбрала из всех детей маленького слепого мальчика и усыновила его, объяснив, что другие навряд ли взяли бы на воспитание такого малыша.

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка РБ Милана Скоробогатова, отношение к сиротству меняется, меняется ментальность людей.

По словам Каринэ Хабировой, не важно, в каком возрасте человек решается взять в семью ребенка, главное — желание подарить любовь еще одному человеку.

Так, после истории о 14-летней Марине из 9-го детского дома откликнулось сердце у пенсионерки Валентины Васильевны из Бакалинского района. Женщина два года назад потеряла единственного сына, в девочке из ролика увидела некоторое сходство с собой и сразу же вместе с супругом Валентином Яковлевичем обратилась в органы опеки.

Для подростка известие о возможной жизни в семье тоже было неожиданным. К счастью, обе стороны оказались симпатичны друг другу, и совсем скоро Марина уже окончательно переедет в новую семью и будет учиться в новой школе. Ее оформляют под опеку. Немолодые «родители» высказались, что в своих силах уверены.

﻿«Ты — радость нашего дома! Такие простые, но важные слова в жизни каждого. Ведь именно любовь родителей дает уверенность и возможность стать хорошим человеком. Конечная цель нашего проекта — чтобы как можно больше детей нашли свои дома, семьи, родителей. Также этой работой мы хотим обратить внимание всех жителей республики, что каждый, у кого достаточно любви, может сделать такое доброе дело — взять ребенка из детского дома и вырастить из него прекрасного человека. Кроме этого, мы хотим показать, все дети в учреждениях открыты и жаждут общения», — сказала Каринэ Хабирова.
Символом «Радости нашего дома» стало гранатовое дерево. В знак первых успехов акции на нем уже появился первый плод. Организаторы уверены, что через некоторое время фруктов, олицетворяющих счастье, на дереве станет еще больше.

В настоящее время в 15 детских домах и трех Домах ребенка в Башкортостане воспитываются около двух тысяч детей. По словам организаторов проекта, планируется снять сюжеты о воспитанниках всех учреждений региона. Ролики транслируются ежедневно на телеканале «Вся Уфа», также они доступны на YouTube-канале компании. Проект уже поддержали известные люди, он вышел и на федеральный уровень.

Стать усыновителем или приемным родителем может не каждый, говорят специалисты органов опеки. Необходимо осознанное решение и возможности. Это должен быть дееспособный здоровый человек, без судимостей, прошедший программу подготовки, также необходимо иметь согласие членов семьи. Подробно о требованиях к будущим приёмным родителям мы писали в материале «Как принять в семью ребенка?».

Теги: дети-сироты, семейное устройство
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