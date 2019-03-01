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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Число пользователей порталом «Электронное образование» в Башкирии выросло вдвое

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Число уникальных пользователей сервисом «Электронное образование» превысило в Башкирии 410 тысяч человек. Такие данные приводит Госкомитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

Как сообщили на заседании коллегии ведомства, прирост уникальных пользователей портала «Электронное образование» составил более 210 тысяч.

Кроме того, вместо запланированных на 2018 год для размещения на портал «Электронное образование Башкирии» 20 электронных курсов, удалось добавить почти 60 таких общедоступных образовательных курсов.

Что касается развития образовательных проектов на территории Башкирии, то благодаря подписанному в прошлом году меморандуму между Госкомитетом РБ по информатизации, Минобром региона и ООО «Яндекс», началось сотрудничество по проектам «Яндекс.Лицей» и «Яндекс.Учебник».

Сервисы проекта «Яндекс.Учебник» (сборник заданий по математике и русскому языку для начальной школы) уже используют в школах более 500 учителей 124 школ в 50 населенных пунктах республики. На данный момент, это второй показатель в стране.

Проект «Яндекс.Лицей» реализуется на пяти площадках Башкирии в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Он представляет собой обучение программированию школьников 8-9 классов по материалам компании ООО «Яндекс» преподавателями, прошедшими отбор и обучение.

На базе Республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе учебный проект «Яндекс.Лицей» внедрен в общеобразовательную программу.

В этом году ведется работа по расширению числа площадок. Причем, к уже опробованным форматам добавятся дистанционные группы для того, чтобы охватить всех талантливых школьников республики, добавили в Госкомитете РБ по информатизации.

Теги: электронное образование
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