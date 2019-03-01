Фото: УГАТУ «Вас ждет светлое будущее»: студентам УГАТУ рассказали о карьере в компании «СИБИНТЕК» Фото: УГАТУ

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете прошел День компании «СИБИНТЕК». Перед студентами выступили представители компании, которые рассказали о перспективах профессионального и карьерного роста.

Выпускник факультета информатики и робототехники УГАТУ Егор Лынник, в частности, рассказал: «Я пришел в компанию в 2011 году и сегодня занимаю должность менеджера ИС КСАУП «Лексема» по розничной и оптовой торговле нефтепродуктами компании «Башнефть». А начинал я самым обычным программистом-кодером, получая первый опыт разработки программного обеспечения, с которым работают реальные пользователи. Я быстро понял, что обычный кодер может намного больше, чем просто писать код. Я переписывал то, что нельзя переписывать, делал проекты, от которых все отказывались, и погружался в тематику, с которой никто не хотел связываться. Вскоре компания заметила мои успехи, а я ими всегда очень горжусь (скромность – не мой конек!), и сейчас у меня своя команда из шести программистов и шести аналитиков. Но моя история только начинается, и я уверен, что впереди нас всех ждет светлое будущее, которое, впрочем, не приходит просто так. Его надо добиваться. Поэтому я желаю молодым людям никогда ничего не бояться, и менять этот мир вместе с компанией «СИБИНТЕК»!»

Столь «пламенная» речь сразу разрядила обстановку, и студенты начали активно задавать вопросы о трудоустройстве, заработной плате и социальных бонусах, которых, как оказалось, в компании немало.

Интерактив продолжился на тематических мастер-классах и секционных заседаниях. Повестка мероприятия также включала коммуникации с HR-службой и интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» по IT-тематике.

Своими впечатлениями о встрече поделилась директор по корпоративным информационным системам ООО ИК «СИБИНТЕК» Юлия Губенко: «Мне очень понравились живые глаза ваших студентов, потому что такой открытый диалог дает понять ребятам, что компания в них заинтересована, что их ждут. В соискателях мы, прежде всего, хотим видеть их активность, желание эффективно работать, развиваться в профессии, создавать комфортную атмосферу для себя и других. В них должно быть желание изменить свою жизнь и мир к лучшему! Поэтому мы надеемся, что подобные мероприятия будут ежегодными и станут хорошей традицией и для нас, и для вуза».

Тесные связи с работодателями крайне важны для университета. Подобные встречи позволят старшекурсникам расширить свои компетенции, лучше узнать современные требования, предъявляемые к ИТ-специалистам, а выпускникам найти достойную работу в родной республике. Тесные связи с работодателями крайне важны для университета. Традиционными стали проводимые в УГАТУ Дни карьеры, Дни УМПО, встречи с представителями производства и бизнеса. Студенты и преподаватели – частые гости на предприятиях и участники совместных научных исследований.

ООО ИК «СИБИНТЕК» работает на рынке IT-сервиса и аутсорсинга с 1999 года и является одним из лидеров отрасли. В команде работают свыше 13 тысяч квалифицированных профессионалов, которые оказывают сервисные услуги от Владивостока до Москвы. В портфеле компетенций представлен широкий спектр услуг сервисного обслуживания предприятий, системной интеграции, автоматизации технологических процессов, разработки и внедрения информационных систем, бизнес-консалтинга, проектной деятельности и бизнес-приложений, комплексного создания IT-инфраструктуры и внедрения систем связи. Постоянными заказчиками компании являются крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли, государственных структур, финансово-банковского сектора, розничного бизнеса.