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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Пять тысяч студентов и выпускников посетили межвузовский кадровый форум в Уфе

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялся V межвузовский кадровый форум: он прошел в рамках деловой программы Российского промышленного форума.

Организаторами выступили Совет ректоров вузов Башкирии и Башкирская выставочная компания, поддержку кадровому форуму оказали Правительство республики, министерства образования, промышленности и инновационной политики, Торгово-промышленная палата.

Главным событием форума стала масштабная ярмарка вакансий, которую посетили около пяти тысяч студентов и выпускников высших и средних специальных учебных заведений республики. О вакансиях молодым людям рассказали 88 работодателей Башкирии из других регионов России – представители практически всех отраслей, в том числе нефтегазовой, химической, пищевой, текстильной, строительной, машиностроения, обрабатывающих производств, АПК, банковских услуг, торговли и других.

На ярмарке побывали и старшеклассники, которые воспользовались возможностью узнать о направлениях подготовки во всех вузах республики: их интересует, какие специальности окажутся наиболее востребованными.

Вузы республики были представлены информационными стендами и буклетами, в которых рассказывалось о направлениях подготовки, правилах приема в магистратуру и программах дополнительного образования.

Для будущих специалистов провели два мастер-класса: «Профориентационный коучинг» (организатором выступил «Газпром нефтехим Салават») и мастер-класс от рекрутингового портала SuperJob. Для ребят устроили лидерский интенсив «Твоя будущая карьера» и организовали викторину работодателей.

Как говорят сами посетители, формат ярмарки удобен, так как предоставляется возможность встретиться с работодателями и обсудить с ними перспективы прохождения практики, временное трудоустройство и постоянную работу.

Теги: угнту
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