В Башкирии для инвалидов устроили фестиваль встречи весны

Фото: администрация г. Октябрьский





Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в городе Октябрьском прошел фестиваль лиц с ограниченными возможностями здоровья «Весна идет. Весне дорогу!». Его организатором выступило городское отделение Башкирской региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

Мероприятие прошло в Центре национальных культур «Дом дружбы народов», в его проведении помогали учащиеся многопрофильного колледжа и волонтеры военно-патриотического клуба «Гвардия». Фестиваль начался с парада дарований. На сцену поднялись 15 участников, готовых продемонстрировать свои таланты в различных жанрах.

Девушки и ребята, ограниченные в движении тяжелым недугом, танцевали на инвалидных колясках. Со сцены декламировали стихи, исполняли песни. Вниманию зрителей были предложены два видеоролика, созданные глухонемым парнем и девушкой, печатающей на компьютере носом. Поддержка родных и близких позволила им преодолеть неуверенность в себе, страх и стать звездой.

«Сегодня нет победителей и побежденных. Сегодня уже Победа, что вы на этой сцене. Ваши мечты сбылись!» — обратилась к участникам председатель общественной организации инвалидов Татьяна Кетько.

По итогам фестиваля все участники получили цветы, сладкие подарки и памятные сувениры, сообщили в городской администрации.