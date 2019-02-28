В Башкирии обнаружили незаконную свалку снега
В Башкирии обнаружили незаконную свалку снега Фото: Минэкологии РБ
УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Стерлитамаке специалистыминистерства природопользования и экологии республики обнаружили незаконную свалку снега. Снежные массы сваливали недалеко от мечети на площади 4 кв.м.
«Согласно требованиям природоохранного законодательства снег разрешено сваливать в специально отведенных местах. В городе Стерлитамаке для этих целей организовано 4 снегосвалки», — уточнил инспектор Стерлитамакского территориального управления Ильфак Дильмухаметов.
Нарушителя сотрудники ведомства уже нашли и привлекли к административной ответственности. Вывоз снега на несанкционированную свалку прекращен.