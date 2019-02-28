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В Башкирии обнаружили незаконную свалку снега

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии обнаружили незаконную свалку снега Фото: Минэкологии РБ

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке специалистыминистерства природопользования и экологии республики обнаружили незаконную свалку снега. Снежные массы сваливали недалеко от мечети на площади 4 кв.м.

«Согласно требованиям природоохранного законодательства снег разрешено сваливать в специально отведенных местах. В городе Стерлитамаке для этих целей организовано 4 снегосвалки», — уточнил инспектор Стерлитамакского территориального управления Ильфак Дильмухаметов.

Нарушителя сотрудники ведомства уже нашли и привлекли к административной ответственности. Вывоз снега на несанкционированную свалку прекращен.

Теги: снегосвалка, Стерлитамак
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