Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии врачи провели три пересадки сердца Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за последние три года увеличилось количество высокотехнологичных операций. Только в прошлом году в республике медики провели три пересадки сердца, четыре пересадки печени, 38 пересадок почек. Последние данные по трансплантации озвучил региональный Минздрав.

«Проведено более 21 тысячи высокотехнологичных операций на сумму более 3,7 млрд рублей. В том числе из средств республики израсходовано 950 млн рублей, из федерального бюджета — 166 млн рублей. Большинство операций приходится на лечение сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и травм», — сказал на коллегии республиканского Министерства здравоохранения исполняющий обязанности министра Максим Забелин