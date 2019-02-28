Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.75 ↑

EUR 74.82 ↓

28 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии врачи провели три пересадки сердца

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии врачи провели три пересадки сердца Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за последние три года увеличилось количество высокотехнологичных операций. Только в прошлом году в республике медики провели три пересадки сердца, четыре пересадки печени, 38 пересадок почек. Последние данные по трансплантации озвучил региональный Минздрав.

«Проведено более 21 тысячи высокотехнологичных операций на сумму более 3,7 млрд рублей. В том числе из средств республики израсходовано 950 млн рублей, из федерального бюджета — 166 млн рублей. Большинство операций приходится на лечение сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и травм», — сказал на коллегии республиканского Министерства здравоохранения исполняющий обязанности министра Максим Забелин

Теги: здравоохранение, высокотехнологичные операции
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В роддоме Башкирии приняли женщину с 10-ми родами только после обращения к Радию Хабирову
В роддоме Башкирии приняли женщину, готовящуюся рожать 10-го по счету ребенка, только после обращения к Радию Хабирову. 40-летняя Светлана Шабалина, м
В Уфе задержан подозреваемый в нападении на восьмилетнюю девочку
В уфимском микрорайоне Сипайлово 27 февраля неизвестный мужчина напал в подъезде жилого дома на восьмилетнюю школьницу. Он попытался над ней надругаться
В Уфе прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова, мужчина погиб
В Башкирии прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова. Об этом сообщили волонтеры на официальной странице Добровольного поисково-спасательного отряда
Радий Хабиров и директор УГМК Андрей Козицын встречаются с жителями Сибая - трансляция
Сегодня, 27 февраля, в Сибае врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть