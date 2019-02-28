УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за прошлый год умерли 245 младенцев. Показатель младенческой смертности снизился на 105 детей по сравнению с 2017 годом, доложил на коллегии Минздрава республики руководитель ведомства Максим Забелин.

«На фоне снижения рождаемости это хороший результат, — сказал и.о. министра. — В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» определен целевой показатель младенческой смертности к 2024 году — 4,7 на 1000 родившихся живыми».

Мероприятиями проекта предусмотрено строительство детских поликлиник в городах Туймазы и Дюртюли, акушерского корпуса в городе Бирске. Запланирован также капитальный ремонт помещений Республиканской детской клинической больницы, детских поликлиник и поликлинических отделений, родильных домов.