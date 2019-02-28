Фото: ФССП по РБ В Уфе вынесут приговор директору цирка-шапито за злостное неисполнение решения суда Фото: ФССП по РБ

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Цирк закрыли, а артисты выступают. Это краткое описание незаконной деятельности цирка-шапито в Уфе, деятельность которого прекратил суд еще в декабре 2019 года. За злостное неисполнение решения служителей Фемиды директор цирка стал фигурантом уголовного дела и в скором времени получит наказание.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что здание цирка-шапито на улице Жукова закрыли в связи с нарушениями пожарной безопасности.

«Административно-офисные помещения, касса, фойе цирка и кладовая не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В здании также отсутствовало необходимое количество эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючими материалами. Кроме того, не был разработан план эвакуации животных в случае пожара», — уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Выступать артистам цирка запретили до устранения нарушений, но представления продолжались. Судебные приставы предупредили руководство, но клоуны, гимнасты и другие циркачи вновь и вновь выходили на манеж. В итоге приставам пришлось нанести визит в развлекательное заведение во время представления.

Директор цирка признал свою вину. За неисполнение решения суда ему грозит многотысячный штраф либо принудительные работы.