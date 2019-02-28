Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.75 ↑

EUR 74.82 ↓

28 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае на конкурс местных инициатив выдвинули 43 проекта

ОБЩЕСТВО
Фото: Римма Юнусова

Фото: Римма Юнусова

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году сибайцы выдвинули 43 проекта на конкурс программы поддержки местных инициатив.

Один из проектов — приобретение комплектов робототехники для детей от 7 до 17 лет – учеников школы №10.

«В школе учатся 250 детей из нескольких микрорайонов, — рассказывает Зульфия Байзигитова, — но, к сожалению, поблизости нет никаких кружков по интересам. И спортзала своего в здании школы нет. Если удастся выиграть конкурс и получить средства для приобретения комплектов робототехники, то дети после уроков будут заняты интересным, развивающим делом».

Сибайцы по программе поддержки местных инициатив рассчитывают приобрести мультимедийный интерактивный программно-методический комплекс. В случае одобрения заявки жителей дома №3 переулка Интернационального детский сад «Сказка» может рассчитывать на получение средств.

«Комплекс позволит специалистам эффективно развивать творческие способности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, память, мышление, воображение, координацию движения и пространственную ориентацию», — пояснила учитель-дефектолог коррекционной группы Гульнара Тактаева.

Коррекционные группы посещают 19 детей, 5 — с кратковременным пребыванием. Воспитатели детского сада и родители отмечают благоприятное влияние занятий на детей с ограниченными возможностями здоровья.

Жители Сибая уже оценили ремонт в ледовом дворце «Ирандык», который был сделан благодаря участию в ППМИ в 2018 году.

«У нас занимаются 6 хоккейных составов, и всегда была проблема, где оставлять детям хоккейную экипировку, — рассказывает директор ледового дворца «Ирандык» Гаяз Галиакберов. — Родители малышей были вынуждены уносить огромные хоккейные баулы домой. После того, как мы в 2018 году выиграли конкурс ППМИ, смогли реализовать давнюю мечту — в небольших четырех помещениях провели ремонт, перепланировку и обустроили там две дополнительные просторные новые раздевалки. Теперь и приезжающим на турнир командам места хватает, и сибайские спортсмены в комфортных условиях готовятся к тренировкам».
В 2018 году в Башкирии в рамках республиканской Программы поддержки местных инициатив было реализовано 598 проектов местного масштаба на сумму 605 миллионов рублей и решено 2,5 тысячи проблем местного масштаба.

Теги: ППМИ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В роддоме Башкирии приняли женщину с 10-ми родами только после обращения к Радию Хабирову
В роддоме Башкирии приняли женщину, готовящуюся рожать 10-го по счету ребенка, только после обращения к Радию Хабирову. 40-летняя Светлана Шабалина, м
В Уфе задержан подозреваемый в нападении на восьмилетнюю девочку
В уфимском микрорайоне Сипайлово 27 февраля неизвестный мужчина напал в подъезде жилого дома на восьмилетнюю школьницу. Он попытался над ней надругаться
В Уфе прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова, мужчина погиб
В Башкирии прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова. Об этом сообщили волонтеры на официальной странице Добровольного поисково-спасательного отряда
Радий Хабиров и директор УГМК Андрей Козицын встречаются с жителями Сибая - трансляция
Сегодня, 27 февраля, в Сибае врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть