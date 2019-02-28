Фото: Олег Яровиков В Уфе на содержание 20 фонтанов направят 7,1 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе 23 марта отберут подрядчика, который будет отвечать за обслуживание городских фонтанов. Тендер на 7,1 млн рублей опубликован на портале госзакупок.

Работы будут финансировать из городского бюджета. Обслуживание должно идти до 31 октября с гарантией до конца 2019 года.

Подрядчик должен провести расконсервацию 20 фонтанов до 30 апреля, запустить их 1 мая, ежедневно очищать чаши фонтанов, не менее двух раз в месяц наполнять их водой и производить другие, указанные в техзадании тендера, работы.

В Уфе 20 фонтанов: перед кинотеатром «Искра» (проспект Октября, 94); дворцом творчества «Орион» (ул. Таллинская, 17), Уфимским городским отделом ЗАГС (проспект Октября, 180), перед домом №21 по ул. Правды, в сквере Дзержинского, вблизи дома №64 по ул. Достоевского, перед Дворцом молодежи (ул. 50-летия Октября, 21), на площади двух фонтанов (ул. Ленина, 62), в сквере Худайбердина, на площади Салавата Юлаева, в сквере Нуриева, на территории у гостиницы «Айгуль» (Башдрамтеатр, ул. Заки Валиди, 34), в парке им. Ленина, парке им. Якутова, перед кинотеатром «Родина» (ул. Ленина, 42), в сквере Мустая Карима, в Театральном сквере, на Первомайской аллее, на территории ледового дворца спорта «Уфа-Арена» (ул. Ленина, 114) и перед Государственным концертным залом «Башкортостан» (ул. Ленина, 50).