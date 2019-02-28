Фото: СКР В Уфе следователи проверят факт экстренной посадки самолета из-за отказа двигателя Фото: СКР

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимский аэропорт утром 28 февраля экстренно вернулся из-за отказа левого двигателя Boeing 737-500 авиакомпании UTair, направлявшийся в Москву. Как сообщало агентство «Башинформ», на борту воздушного судна находились 123 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.

«Следователи Приволжского следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства происшествия», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете России сообщили, что затребована техническая документация на самолет и двигатель, записи переговоров пилотов с диспетчером. Уже опрошены члены экипажа.

«Назначено медицинское освидетельствование пилотов. В ближайшее время к выяснению причин произошедшего подключатся представители МАК», — пояснили в ведомстве.