Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.75 ↑

EUR 74.82 ↓

28 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Пятый съезд Собора русских Башкортостана пройдет в апреле 2019 года

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Пятый съезд Собора русских Башкортостана пройдет в апреле 2019 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пятый съезд Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» пройдет в апреле 2019 года. Соответствующий Указ подписал врио Главы республики Радий Хабиров. Документ подписан в целях укрепления межнационального мира и согласия, сохранения и развития духовной культуры русских Башкортостана.

С инициативой проведения съезда выступил исполнительный комитет РОО «Собор русских Башкортостана».

Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению съезда. Оргкомитету совместно с исполкомом Собора и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» предписано в срок до 11 марта 2019 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий по подготовки и проведению съезда.

Правительству республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией Указа.

Теги: общественные организации, Собор русских Башкортостана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова, мужчина погиб
В Башкирии прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова. Об этом сообщили волонтеры на официальной странице Добровольного поисково-спасательного отряда
Радий Хабиров и директор УГМК Андрей Козицын встречаются с жителями Сибая - трансляция
Сегодня, 27 февраля, в Сибае врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встр
Шахты Сибайского карьера будут остановлены, если это будет необходимо - Радий Хабиров
Шахты Сибайского карьера будут закрыты и подтоплены, если это будет необходимо. Об этом заявил врио Главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с жителями С
Третий арестованный экс-полицейский: Я не приглашал дознавательницу в кабинет
В Советском районном суде Уфы 27 февраля рассматривается ходатайство следователей о продлении срока ареста обвиняемому в групповом изнасиловании дознава
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть