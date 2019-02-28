Фото: ИА «Башинформ» Пятый съезд Собора русских Башкортостана пройдет в апреле 2019 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пятый съезд Региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» пройдет в апреле 2019 года. Соответствующий Указ подписал врио Главы республики Радий Хабиров. Документ подписан в целях укрепления межнационального мира и согласия, сохранения и развития духовной культуры русских Башкортостана.

С инициативой проведения съезда выступил исполнительный комитет РОО «Собор русских Башкортостана».

Указом утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению съезда. Оргкомитету совместно с исполкомом Собора и советом Региональной общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» предписано в срок до 11 марта 2019 года разработать и утвердить соответствующий план мероприятий по подготовки и проведению съезда.

Правительству республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией Указа.