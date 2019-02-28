Фото: автор В Уфе состоится отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» Фото: автор

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 марта в Уфе, в БГПУ им. М. Акмуллы состоится чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 18 лет, зарегистрировавшись на сайте Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения»

По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Победитель получит в подарок приз от партнера — издательства Ad Marginem. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух — лотерея.

Этапы чемпионата пройдут более чем в 200 городах России, в Париже, Страсбурге, Лондоне и других. Финал состоится летом 2019 года в Москве.

Отбор участников чемпионата в Уфе пройдет в третьем корпусе БГПУ, аудитория 409. Начало в 16.00.