Фото: Управление по делам архивов РБ В Башкирии хотят создать постоянно действующую редакцию Книги памяти Фото: Управление по делам архивов РБ

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На прошедшей накануне в Уфе коллегии Управления по делам архивов Республики Башкортостан депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев инициировал проект по созданию 23-го тома Книги памяти по источникам, неиспользованным при подготовке ранее изданных томов. Предполагается, что выявление архивных документов будет проводиться в Национальном архиве и муниципальных архивах республики. Инициатива была поддержана доктором исторических наук, председателем Башкирского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов Айсылу Юнусовой. Она предложила обратиться к врио Главы республики о создании постоянно действующей редакции Книги памяти в связи с тем, что работа по выявлению погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны продолжается. Юнусова считает, что эта инициатива тем более актуальна, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.