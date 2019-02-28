Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.75 ↑

EUR 74.82 ↓

28 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии хотят создать постоянно действующую редакцию Книги памяти

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление по делам архивов РБ

В Башкирии хотят создать постоянно действующую редакцию Книги памяти Фото: Управление по делам архивов РБ

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На прошедшей накануне в Уфе коллегии Управления по делам архивов Республики Башкортостан депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев инициировал проект по созданию 23-го тома Книги памяти по источникам, неиспользованным при подготовке ранее изданных томов. Предполагается, что выявление архивных документов будет проводиться в Национальном архиве и муниципальных архивах республики. Инициатива была поддержана доктором исторических наук, председателем Башкирского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов Айсылу Юнусовой. Она предложила обратиться к врио Главы республики о создании постоянно действующей редакции Книги памяти в связи с тем, что работа по выявлению погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны продолжается. Юнусова считает, что эта инициатива тем более актуальна, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: архивная служба, книга памяти
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова, мужчина погиб
В Башкирии прекратили поиски 38-летнего Романа Мигранова. Об этом сообщили волонтеры на официальной странице Добровольного поисково-спасательного отряда
Радий Хабиров и директор УГМК Андрей Козицын встречаются с жителями Сибая - трансляция
Сегодня, 27 февраля, в Сибае врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встр
Шахты Сибайского карьера будут остановлены, если это будет необходимо - Радий Хабиров
Шахты Сибайского карьера будут закрыты и подтоплены, если это будет необходимо. Об этом заявил врио Главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с жителями С
Третий арестованный экс-полицейский: Я не приглашал дознавательницу в кабинет
В Советском районном суде Уфы 27 февраля рассматривается ходатайство следователей о продлении срока ареста обвиняемому в групповом изнасиловании дознава
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть