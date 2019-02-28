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28 февраля Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирию ненадолго вернутся морозы, в выходные - потеплеет

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирию ненадолго вернутся морозы, в выходные - потеплеет Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

28 февраля в Башкирии ожидается морозная погода. По данным синоптиков Башгидрометцентра, в четверг в некоторых районах республики прогнозируется небольшой снег, слабая метель и похолодание до -20 градусов.

«Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9,-14°, днем -4,-9°. На автодорогах утром местами туман, видимости 500 м и менее.», — сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В первые весенние выходные, 2 и 3 марта, ожидается резкое потепление до +1 градуса. В ночь на воскресенье возможен снег. Однако к концу уикенда столбики термометров опустятся до -6.

Теги: прогноз погоды
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