Фото: Стоп-кадр видео "Вся Уфа" Конструкторы из Уфы планируют доставлять груз с помощью дронов Фото: Стоп-кадр видео "Вся Уфа"

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские конструкторы планируют закрепить за летающими дронами функцию доставки груза. Максимальный вес — до 20 кг. Крепежи с беспилотным аппаратам молодые ученые печатают на 3D принтере, а в качестве сырья используют специальный пластик из кукурузы.

Аккумулятора для подобной доставки хватает на 40 минут полета. А в качестве груза конструкторы могут использовать медикаменты, документы и различные запчасти.

«Средняя скорость перемещения, допустим, того же курьера где-то порядка 30 километров в час. В условиях пробок порядка 20 километров в час. Беспилотник по прямому пути летит со скорость до пятидесяти километров в час. То есть, доставка будет буквально в течение 10-15 минут»,- цитирует телеканал «Вся Уфа» технического специалиста по разработке Беспилотного летательного аппарата Руслан Муллахметов.