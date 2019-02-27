Фото: региональный штаб ОНФ в Башкирии Автодороги, маршруты здоровья и утилизация отходов: ОНФ в Башкирии утвердил 15 предложений Фото: региональный штаб ОНФ в Башкирии

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

15 общественных предложений по эффективному исполнению «майского указа» президента страны утвердил на конференции в Уфе региональный штаб Общероссийского народного фронта ОНФ. В ближайшее время их передадут республиканским властям.

Активисты площадки «Экология» предложили наложить запрет на строительство многоквартирных домов в сельской местности без прозрачной схемы утилизации жидких биоотходов.

Оздоравливать, а точнее проводить профилактику ЗОЖ в штабе предложили с помощью «маршрутов здоровья», в которых предполагается информационное сообщение.

Активисты намерены продвигать проблему автомобильного сообщения в небольших селах Башкирии (с населением не более 150 человек).

«Необходимо разработать дорожную карту по созданию необходимой инфраструктуры. В случае надобности – принять республиканскую программу по обеспечению малых населенных пунктов автомобильным сообщением», — уточнили в ОНФ.

Чтобы сохранить дорожное полотно предлагается включить все местные дороги в планы обслуживания муниципалитетов и провести благоустройство и реконструкцию Непейцевского дендропарк в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что участники конференции избрали новый состав регионального штаба и региональной ревизионной комиссии ОНФ. Сопредседателями регионального штаба Народного фронта стали [b]Надежда Крылова[/b], [b]Шамиль Валеев [/b]и [b]Денис Мусин[/b]. Региональную ревизионную комиссию ОНФ возглавил [b]Тимур Галиуллин[/b].