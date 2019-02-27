Фото: Правительство РБ В Бурзянском районе Башкирии модульный ФАП построили за два месяца Фото: Правительство РБ

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Мурадымово Бурзянского района Башкирии новый модульный ФАП возвели за два месяца: начали в декабре 2018-го и сдали в эксплуатацию в январе 2019 года, сообщили в республиканском правительстве.

В населенном пункте проживает около 370 человек, 112 из которых — дети. Теперь мурадымовцы смогут получить первичную медико-санитарную помощь недалеко от дома, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию.