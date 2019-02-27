Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.61 ↑

EUR 74.48 ↓

27 февраля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Бурзянском районе Башкирии модульный ФАП построили за два месяца

ОБЩЕСТВО
Фото: Правительство РБ

В Бурзянском районе Башкирии модульный ФАП построили за два месяца Фото: Правительство РБ

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Мурадымово Бурзянского района Башкирии новый модульный ФАП возвели за два месяца: начали в декабре 2018-го и сдали в эксплуатацию в январе 2019 года, сообщили в республиканском правительстве.

В населенном пункте проживает около 370 человек, 112 из которых — дети. Теперь мурадымовцы смогут получить первичную медико-санитарную помощь недалеко от дома, пройти профилактический осмотр и диспансеризацию.

Теги: ФАП, Бурзянский район, Мурадымово
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Обвиняемому в изнасиловании дознавательницы экс-полицейскому в зале суда Уфы стало плохо
Экс-полицейскому, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы, Павлу Яромчуку в зале суда 26 февраля, спустя час после начала заседания, стало плохо. Пр
В Башкирии при столкновении автомобиля и поезда пострадали три человека
В Башкортостане около села Дуслык Туймазинского района зарегистрировано столкновение поезда и легкового автомобиля. В пресс-службе регионального ГИБДД с
Какая погода ждет жителей Башкирии в марте 2019 года?
Предстоящий март в Башкирии будет непостоянным. Такие выводы сделали синоптики на основе средних значений за последние 10 лет. Судя по прогнозам, максима
Жителей Башкирии призывают сообщать о двойных начислениях за вывоз мусора
Жителей Башкирии призывают сообщать о двойных начислениях за вывоз мусора. «Единая Россия» разработала удобный сервис приема жалоб. ЕР в рамках партийн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть