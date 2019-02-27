Регион и «Газпром трансгаз Уфа» вновь объединили усилия для поддержки особенных детей

Фото:









Фото:

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

27 февраля 2019 года в Уфе состоялось подписание плана мероприятий по поддержке детей с ограниченными возможностями на 2019 год.

Совместная работа ведущего предприятия топливно-энергетического комплекса республики и регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения в этом направлении начата в 2012 году. Сегодня сотрудничество перешло на новый уровень: документ скрепили подписями Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа», и Ленара Иванова, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, курирующий социальную сферу.

Благому начинанию, которое собрало под своим крылом тысячи особенных детей, а также их родителей, работников реабилитационных центров и всех неравнодушных людей, в 2019 году исполняется семь лет.

В рамках общественного проекта «Ломая барьеры» реализуется целый ряд социально значимых мероприятий. Адресную поддержку получают республиканские реабилитационные центры для детей и подростков. На ежегодном одноименном фестивале, который приобрел статус межрегионального, ребята с ограничениями в здоровье имеют возможность проявить свои таланты на одной сцене со здоровыми детьми.

Согласно плану совместных мероприятий, в течение 2019 года для детей будет традиционно продолжено реабилитационно-восстановительное лечение, состоятся экскурсии с развлекательной программой на теплоходе «Газовик», а перед Новым годом дети посетят представления и получат сладкие подарки. Дальнейшее развитие получат проекты «Погуляй со мной», «Подари мне праздник», «Окно в мир», «Умею жить», сайт и журнал «Ломая барьеры», являющиеся площадкой для самореализации и социализации детей-инвалидов. Впервые будет реализован творческий проект «Пою тебя, мой край курая».

С каждым годом увеличивается количество партнеров и неравнодушных людей, присоединяющихся к социальному проекту «Ломая барьеры». В их числе предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане»: страховая компания «СОГАЗ», «Газпром межрегионгаз Уфа», «Газпром газораспределение Уфа», «Газпром нефтехим Салават», филиал «Газпромбанка» в г. Уфа.

Это значит, достигается главная цель, на пути к которой свои усилия объединили газотранспортники и профильное ведомство республики — дать действенный импульс к устранению стереотипов отношения общества к проблемам инвалидов, создать и развивать вектор общественного движения по созданию доступной среды.