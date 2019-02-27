В Стерлитамаке дан старт спартакиаде, организованной профсоюзной организацией БСК

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Сегодня состоялось открытие зимней спартакиады с участием первичных профсоюзных организаций Стерлитамака и Березников.

В программу соревнований вошли лыжные гонки, настольный теннис и волейбол. Состязания пройдут на базе спортивного комплекса «Содовик» и санатория-профилактория «Ольховка». В честной борьбе встретятся команды профсоюзных организаций Башкирской содовой компании, Сырьевой компании, Эколь, Стерлитамакского политехнического колледжа и Березниковского содового завода.

На торжественном открытии участников соревнований приветствовал директор по управлению персоналом и общим вопросам Башкирской содовой компании Владимир Ануфриев:

— Мы хотим возродить славную традицию проведения подобных спортивных состязаний, ведь их основная цель – привлечение людей к занятию спортом и физической культурой, пропаганда здорового образа жизни. Наша компания выступает за развитие массового спорта не только на предприятии: реализуя большую программу благотворительности, мы поддерживаем детский и юношеский спорт в Стерлитамаке, республике.

— Качества, которые проявляются в спорте — воля к победе, целеустремленность, решительность, умение работать в команде, позволяют и в профессиональной деятельности достигать высоких результатов, решать сложные производственные задачи. Мы благодарны Башкирской содовой компании за организацию этой спартакиады. От всей души желаю всем участникам спортивных побед, получить заряд положительных эмоций, а болельщикам испытать яркие впечатления, — пожелала в напутственном слове Председатель республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза Гузель Мирошниченко.

Работники стерлитамакских предприятий и Березниковского содового завода, увлеченные спортом, личным примером показывают, что здоровый образ жизни – одно из приоритетных направлений в современном мире.

— Стерлитамак — очень гостеприимный город! У нашей команды боевой настрой. Как и любым спортсменам, нам хочется победить! Команда БСЗ уже не раз принимала участие в городских соревнованиях в Березниках, есть опыт участия в областных спартакиадах. Столь далекий выезд для нас впервые. Хочется надеяться, что проведение праздника спорта станет для Башкирской содовой компании доброй традицией, — поделилась впечатлениями председатель профсоюзного комитета Березниковского содового завода Наталья Кузнецова.