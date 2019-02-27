Фото: администрация Уфы В Уфу приедет поезд с оружием, изъятым у сирийских боевиков Фото: администрация Уфы

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Специальный поезд «Сирийский перелом» с оружием, изъятым у боевиков, прибудет в Уфу в 12 часов 11 марта. Столица Башкирии наравне с 60 городами России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска стала участницей военно-патриотической акции Минобороны.

«Среди экспонатов передвижной выставки есть мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также огнестрельное оружие иностранного производства», — сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

На платформе также выставят образцы военной техники, в частности, танка Т-55, самоходного минного трала Aardvark JSFU, «джихад-мобиля» на базе Jeep Grand Cherokee и другие.

Любой желающий сможет посмотреть экспонаты и пообщаться с экскурсоводами — участниками операций сирийского конфликта. Планируется, что военно-патриотический поезд «Сирийский перелом» проедет страну за 75 дней и прибудет в Москву накануне Дня Победы.