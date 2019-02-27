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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае семье с ребенком-инвалидом выделили землю для стройки возле дымящегося карьера

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Сибае семье с ребенком-инвалидом выделили землю для стройки возле дымящегося карьера Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Сибае семье с ребенком-инвалидом выделили землю для стройки возле дымящегося карьера. Сегодня на встрече Радия Хабирова с горожанами об этом рассказала мать 11-летней девочки с редким генетическим заболеванием — синдромом Ангельмана — Елена Леонтьева.

﻿«Мы четыре года стояли в очереди на получение земли для строительства дома, и буквально вчера нам выделили участок возле карьера, прямо за горкой. И непонятно, можем ли мы отказаться, или поменять на другой участок в городе. Ведь по законодательству, на территории, где живут дети-инвалиды, должна быть больница, ее, конечно же, здесь нет», — сказала она.
﻿«В свое время, четыре года назад было размежевание поселка Горный-2, тогда проблем с карьером не было. Всего было распределено 1500 участков, но отказников пока нет. Вы имеете право отказаться от участка три раза с сохранением очереди», — ответил на это мэр Сибая Рустем Афзалов.
Радий Хабиров поручил персонально разобраться с этим вопросом.

Теги: Сибай, участок земли
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