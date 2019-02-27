Радий Хабиров пообещал встретиться с жителями Сибая после 20 марта
Радий Хабиров пообещал встретиться с жителями Сибая после 20 марта Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал встретиться с жителями Сибая после окончания работ по подтоплению карьера, с 20 по 25 марта.
Руководитель республики выразил уверенность, что обстановка в городе к этому времени значительно улучшится.
Сегодня, 27 февраля, на встрече с горожанами обсуждается экологическая ситуация в Сибае.