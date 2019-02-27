Фото: Андрей Старостин Жители Сибая предлагают ввести талоны на молоко и соки Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня во время встречи Радия Хабирова с горожанами жители Сибая предложили ввести талоны на молоко и соки.

«Отправляете детей на отдых, а мы, пенсионеры, здесь остаемся, продолжаем дышать этим воздухом. Спонсором мог бы выступить УГМК», — обратилась женщина.

﻿«Я не спонсор, я занимаюсь тем, чтобы ликвидировать аварию на предприятии. Чтобы было понятно: в ноябре — 12 млн, в январе — 47 млн, в феврале — 91 млн, в марте — 134 млн. Это наши прямые затраты, которые связаны с ликвидацией аварии, и, дай бог, чтобы это в марте всё закончилось», — сказал генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

«Я не вижу необходимости каждому давать кружку молока, сами заработают, но есть люди, которым, действительно, нужна помощь», — ответил на это Радий Хабиров и поручил социальному блоку правительства продумать, какие еще меры можно предпринять для помощи детям, которые болеют, и пожилым людям с сильным ухудшением самочувствия.

﻿«Надо сделать так, чтобы люди не оставались в тяжелой ситуации, чтобы хуже не стало. У нас возможности есть. Если понадобится содействие, есть фонд главы республики. Не хватит, подключим УГМК. Вносите предложения», — отметил врио главы региона.