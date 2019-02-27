Фото: Олег Яровиков Уфимских врачей в Сибае задержат до 15 марта Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимских врачей в Сибае задержат до 15 марта, а если понадобится, и до окончания работ по подтоплению карьера (20 марта). Об этом распорядился сегодня во время встречи с населением города врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Жители Сибая продолжают жаловаться на ухудшение здоровья, некоторые неделями не могут попасть к узким специалистам.

Бригада врачей республиканских учреждений здравоохранения работает в городе с 16 января. Во взрослой и детской поликлиниках Сибая принимают токсикологи, пульмонологи, офтальмологи, аллергологи, инфекционисты, профпатологи, педиатры и терапевты.

Ранее сообщалось, что доктора начнут уезжать из города с 1 марта.