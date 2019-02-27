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27 февраля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе назовут имена активных общественниц и инициативных женщин-профессионалов своего дела

ОБЩЕСТВО
Фото: Георгий Шишкин

Фото: Георгий Шишкин

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе назовут имена активных общественниц и инициативных женщин-профессионалов своего дела. 4 марта в Уфе в Конгресс-холле «Торатау» пройдет финал III Республиканского конкурса «Женщина — мать нации» («Ҡатын-ҡыҙ — миллəт əсəһе»), учрежденного Обществом башкирских женщин с целью признания общественно-полезной значимости материнства, домашнего и общественно-политического труда женщин.

Конкурс, объявленный осенью 2018 года, проходил в два этапа — муниципальный и республиканский. Всего на него поступило более 300 заявок. По словам депутата Госсобрания РБ, председателя Общества башкирских женщин Гульнур Кульсариной, с каждым годом престиж конкурса и число участниц растет. В этом году значительно расширилась его география, активно подключились многие районы республики. Среди номинантов много педагогов, увеличилось количество женщин взрослого поколения.

На финале, посвящённом Международному женскому дню, в каждой из 10 номинаций выберут по несколько победительниц — наиболее ярких и активных общественниц в разных сферах жизнедеятельности.

﻿«Прежде мы выбирали по три победителя в каждой номинации, в этом году решили определить по пять победителей в двух номинациях «женщина-педагог» и «женщина взрослого поколения». В каждой из номинаций представлены самые яркие активистки. Например, в номинации «женщина в культуре» — Галеева Раифа Хисаметдиновна из Стерлибашевского района, она долгое время возглавляла отдел культуры района, сейчас руководит курултаем башкир района и женским общественным движением, — сказала на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» Гульнур Кульсарина. — В номинации «женщина-мать» — в основном многодетные матери, которые воспитали примерных детей, спортсменов, ученых, призеров олимпиад, чемпионатов. В номинации «женщина лидер» — представлены партийные активистки, в номинации «женщина-ученый» — те, кто вносит вклад в фундаментальную науку. В номинации «женщина-педагог» в финал вышли 50 человек, география — очень широкая. «Женщина — бизнес-леди» — выдвигаются те, кто ведут социальный бизнес, например, владелица парикмахерского салона, которая бесплатно обучает безработных профессии, делает благотворительные акции для пенсионеров и малоимущих. «Женщина-мастер» — здесь со всех районов Башкирии участвуют мастерицы рукодельницы, которые ткут паласы, вышивают, вяжут, развивают башкирские народные промыслы. «Женщина взрослого поколения» — участвуют женщины, прежде занимавшие должности руководящих работников, а теперь возглавляющие советы ветеранов. В этой номинации самой старейшей участнице — 86 лет, она приедет на финал из Абзелиловского района. Самой молодой общественнице — 18 лет, она студентка, участвует во всех проектах «Молодой гвардии»».
Победительницы получат главную награду конкурса — медали имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации» и призы от спонсоров.

Начало мероприятия в 12 часов.

Теги: конкурсы, общество башкирских женщин
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