Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе продают дом вместе с жильцами, из учеников - в ученые

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Российские банки нарастили выдачу кредитных карт на более чем 20 процентов. Башкирия среди регионов, где отмечено наибольшее число новых выданных карт.

Кредитная история. ТАСС передает, что российские банки в январе 2019 года выдали 810 тысяч новых кредитных карт, что на 21,9% больше, чем за тот же период прошлого года (657,2 тыс. ед.). При этом самое большое количество новых выданных кредитных карт в январе 2019 года отмечено в Москве (52,2 тыс. ед.), Московской области (45,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (31,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (25,9 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (24,0 тыс. ед.), говорится в сообщении. В Национальном бюро кредитных историй считают, что «динамика роста в данном сегменте объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по "кредиткам"».

Увеличить штрафы в тысячу раз. «Газета.ру» сообщает, врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал показатели сборов с административных правонарушений и заявил, что они должны быть выше в тысячу раз, пока жители не научатся вести себя цивилизованно. «Речь должна идти в тысячу раз больше (о количестве сборов). Суммы должны исчисляться миллиардами. Если бы наши жители могли цивилизованно парковаться и вести себя, то через пять лет мы можем говорить, что в десять раз или сто», — сказал Хабиров. По его словам, шум, гам, драки отравляют жизнь граждан, а «понимания цивилизованной парковки вообще не существует», рассказали в интернет-издании.

Через макание в снег. В продолжение темы «критики» — «Коммерсантъ» пишет, что «главы сразу нескольких регионов, где на 8 сентября запланированы выборы, обрушились с критикой на руководителей муниципалитетов и подчиненных в связи с коммунальными проблемами». К примеру, врио губернатора Курской области Роман Старовойт регулярно требует от главы администрации Курска Николая Овчарова улучшить работу в области уборки снега и пассажирских перевозок. В итоге в местных СМИ главу администрации Курска назвали «мэром для битья», выяснила газета. «Врио главы Башкирии Радий Хабиров для критики выбрал и. о. министра ЖКХ республики Михаила Киреева, — пишет «Коммерсантъ». — Практически еженедельно он получает от Хабирова порцию жесткой критики, в частности, за реализацию программы ремонта подъездов». Также Хабиров критикует глав местных администраций, которых он постоянно просит лично обходить подъезды домов, которые включаются в программу ремонта, и разговаривать с жильцами. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил глав четырех городских районов, где коммунальщики не справились с уборкой снега, узнали в издании. Как поясняет «Ъ», «в руководстве регионов говорят, что речь идет о попытке призвать местных чиновников к более активной работе». Однако по мнению политолога, «губернаторы, идущие на выборы «через макание в снег мэров», пытаются завоевать популярность «у традиционно строптивых и не приходящих на выборы жителей крупных городов». При этом «с некоторыми мэрами главы могут переборщить» и спровоцировать «бунт местных элит», говорится в издании.

Из учеников — в ученые. В 2019-2020 учебном году 110 базовых школ РАН должны заработать в 32 российских регионах, в том числе в Башкирии. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, выступая на президиуме РАН, пишет «Российская газета». Подробный проект базовых школ презентовал академик Алексей Хохлов. Цель проекта — создание условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентация на карьеру в области науки и высоких технологий. Школы отбирала сама академия наук. Среди регионов, которые войдут в этот проект, Республика Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Пермский, Приморский, Краснодарский край, а также Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Московская, Омская, Томская, Свердловская области. Моделей базовых школ РАН предполагается несколько: с углубленным изучением отдельных предметов; школа-лаборатория. Возможна и смешанная модель. Ведущие ученые будут вести в этих школах индивидуальные консультации, профильные учебные курсы, интеллектуальные конкурсы, рассказали в «РГ».

В Уфе продают дом вместе с жильцами. В запутанной истории уфимской трехэтажки, в которой живут почти 50 семей и которую в третий раз передают из рук в руки, точнее — права собственности на дом и землю под ним, разбирались «Известия». В статье говорится, что земельный участок под многоквартирным домом в Уфе, в прошлом общежитие, может уйти с молотка в счет взыскания долга с физического лица. «Проблема в том, что там живут 47 семей. Одна из жительниц разместила петицию на портале change.org c просьбой провести расследование: как вообще так получилось, что участок, на котором стоят их дома, попал на торги?» Впервые жильцам об этом стало известно в июне прошлого года. Тогда Арбитражный суд Башкирии повторно признал владельца земли банкротом — мужчина задолжал более 657 тыс. рублей. В постановлении суда значится, что должнику действительно принадлежит участок площадью 1265 кв. м на улице Перевалочная, 22. Это земля под тем самым многоквартирным домом. Если земля уйдет с торгов, в любой момент жильцов могут попросить съехать. «В пользу жильцов говорит все законодательство РФ, и здравый смысл тоже на их стороне. Ведь не может многоквартирный дом вместе с жильцами вслед земельному участку уйти с торгов?» — возмущаются авторы петиции. Они требуют проверить работу Арбитражного суда, вынесшего решение о продаже участка, прокуратуры и администрации района. А в первую очередь — Росреестра, из-за «безграмотной или недобросовестной работы» которого люди и оказались в такой ситуации, резюмировали «Известия».

Эвакуация из «зоны-500». «Росбалт» передает: «Администрация башкирского города Сибай предложила людям, живущим в зоне загазованности (так называемая «зона-500») эвакуироваться в пункт временного размещения». По данным издания, в городе вновь зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы до 22,4 раза. Поэтому жильцам наиболее опасного микрорайона предложили переехать во временное жилье. «Для этого предоставили два бесплатных автобуса», — говорится в сообщении и отмечается, что «режим ЧС в городе так и не объявлен».

«Новые Известия» также пишут, что «в городе Сибай на юго-востоке Башкирии, несмотря на предпринимаемые меры, по-прежнему продолжается экологическая катастрофа». «Но жители не спешат оставлять свои дома, в середине дня в пункте временного размещения было всего два человека», — узнали в издании.

Была ли связь? Многие федеральные СМИ четко отслеживают историю обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе экс-полицейских. В частности, издание «Взгляд» сообщает, что 26 февраля по этому делу суд рассматривал вопрос о продлении ареста бывшему начальнику отдела полиции по миграции Уфимского района Павлу Яромчуку, который заявил: «Нет, не было (связи)» с дознавательницей. Ранее был продлен арест до 30 апреля другому фигуранту этого дела Эдуарду Матвееву. Он просил СМИ помочь ему, так как дело якобы «фальсифицировано полностью», пишет издание.

На НТВ передали, что бывший майор полиции Павел Яромчук попросил перенести заседание из-за состояния здоровья. Также отмечается, что «впервые с начала расследования обвиняемые перестали скрывать лица и решили заговорить. Утверждают, что невиновны».

«Дело сфабриковано, у меня не было связи с дознавательницей», — цитирует Яромчука РЕН ТВ.