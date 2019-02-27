Фото: Олег Яровиков Спасатели нашли заблудившегося в лесу жителя Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане недалеко от деревни Ломовка Белорецкого района пропал молодой человек, 1999 года рождения.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что парень ушел гулять днем в лес и заблудился. Не рассчитав свои силы и время, он не смог выйти из леса в светлое время суток. К счастью, у него был с собой телефон.

Молодой человек смог дозвониться своему отцу, обозначив примерное местоположение.

К поиску немедленно подключились спасатели Аварийно-спасательной службы. Несмотря на темное время суток, спасателям довольно быстро удалось отыскать заблудившегося.