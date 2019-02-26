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26 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае замеры воздуха проводятся более 50 раз в сутки, в том числе ночью

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае продолжаются постоянный мониторинг экологической обстановки, приемы врачей, придомовые обходы.

Как сообщают представители Сибайского филиала УГОК, в шахте продолжается постепенное подтопление горных выработок, на сегодняшний день уровень воды составил 44 метра. Идут работы по ликвидации очагов окислительных процессов, в карьер подаются заиловочная смесь и глино-породная масса.

Сегодня, 26 февраля, в центр обработки вызовов системы 112 и на горячую линию 26 февраля поступило 62 обращения от жителей города, связанных с загазованностью воздуха. Замеры атмосферного воздуха проводились 55 раз, 14 из них — в ночное время. По заявкам жителей передвижные лаборатории выезжали 19 раз. Максимальное превышение уровня диоксида серы — в 22,8 раза — было зафиксировано в 11.25 по ул. Нуриманова, 9/1. По данным на 16.00 превышение ПДК по диоксиду серы в этой точке не наблюдалось, максимальное превышение — в 1,82 раза — отмечалось по улице Мостовой. На 18.00 на территории превышение ПДК зафиксировано по ул. Нуриманова, 9 в 1,8 раза. Все остальные пробы и замеры не выявили превышения ПДК вредных веществ.

Администрация города предоставила возможность временного размещения в помещении по ул. Белова, 21, которой воспользовались 2 человека, предоставила автобусы для переезда.

Врачами из республиканских медицинских учреждений во вторник, 26 февраля, был организован выезд в село Старый Сибай для осмотра взрослого населения. За медицинской помощью к ним обратилось 304 человека – 187 взрослых, 96 детей, 21 пациентка женской консультации. Общее число обратившихся к специалистам из столицы республики с 15 января составило 15 430 человек.

Теги: Сибай, карьер, ПДК
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